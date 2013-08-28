奥巴马若提名萨默斯接掌美联储 或需共和党议员支持

* 参议院金融委员会民主党议员可能形成阻力

* 提名叶伦料能较轻松过关

* 共和党可能对萨默斯过去政治角色心存嫌隙

路透华盛顿8月27日 - 美国总统奥巴马如果选择具争议性的萨默斯担任下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席，料将不得不面临民主党同僚倒戈的反对阻力，还要努力争取共和党议员的支持。

萨默斯曾担任美国财长，在金融危机期间是奥巴马的主要经济顾问之一。他与联储副主席叶伦被认为是接替现任联储主席伯南克的热门人选。

无论谁被提名，在争取参议院通过时都会面临争议，尽管民主党在参院占有多数席位。

对于美联储在2007-2009年信贷危机期间采取史无前例的金融体系支持措施，很多议员大感不满，有些人认为联储购买公债来拉低借款成本的做法逾越了界线。这种想法对无论萨默斯或叶伦均属不利。

不过，叶伦的情况可能比较轻松。多数民主党参议员已透露将支持她，或私下表达过对她能力的信任。

而萨默斯已经触怒过金融委员会的两名共和党议员。参院中三分之一的民主党核心势力已联名致信奥巴马要求选择叶伦，这样一来，如果奥巴马还是选择萨默斯，他必须游说共和党议员，以达到所需要的票数。

“总统将不得不动用更多政治资本来得到那些票数，”布什政府时期的经济顾问Phillip Swagel称。

萨默斯的人格特质备受批评，许多人认为他个性尖刻，另外他在克林顿政府担任财长期间，在金融业监管解禁中扮演的角色也受到抨击。很多民主党人士觉得，监管解禁在一定程度上导致了10年之后的金融危机。

与之相比，叶伦因为看出了楼市泡沫构成的威胁，获得消费者团体和自由派人士赞誉有加。在民主党一致的支持下，若提名叶伦，奥巴马将不需要依靠太多共和党支持票来通过提名。

萨默斯在担任哈佛大学校长期间曾发表言论质疑女性在工程和科学方面的能力，这点也让他受到批评。

伯南克的任期将在2014年1月31日结束，白宫已表示预计秋季发布继任人选。CNBC电视援引“奥巴马团队”的消息人士称，萨默斯有可能在几周后被任命为美联储主席。

**需共和党人助一臂之力**

若奥巴马选择萨默斯，第一道障碍就是获得参议院金融委员会通过。

民主党在该委员会以12-10拥有多数席位，但其中有两人是民主党内对萨默斯抨击最激烈的人士-俄亥俄州参议员Sherrod Brown与俄勒冈州参议员Jeff Merkley。马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren也在这个委员会，她是消费者权益保护人士，也是华尔街的强力批判者。

Brown在力挺叶伦当选的联名信件中是带头人物。他已告诉路透会投票反对萨默斯，而Merkley曾说过他对萨默斯存在严重质疑。

Warren正在努力恢复现代版本的格拉斯·斯蒂格尔法案--该法案在1933年推出，旨在禁止银行把投资与商业银行活动混业经营，而萨默斯1999年任财长期间帮助解除了这项限制。

如果Brown坚持当前态度，白宫将至少需要一名参议院金融委员会的共和党人支持萨默斯，提名案才能获得参议院全院审核。

如果Merkley和Warren也反对，事情会更加棘手。

奥巴马或许可以指望两位共和党议员的支持--田纳西州的Bob Corker或内布拉斯加州的约翰斯(Mike Johanns)，他们在伯南克第二任期提名案都投了赞成票。

但金融委员会中有多名共和党人曾批评美联储在金融危机中逾越了职责范畴，这种看法料会影响他们对提名人选的态度。共和党议员David Vitter态度尤其激烈，因而曾试图阻止伯南克的连任。

白宫、美联储、萨默斯的发言人均拒绝置评。

**政治经历招致反感**

萨默斯提名案如果能进到参议院全院审核，后续就会比较顺利。参议院有不少共和党议员目前正在预算问题上同奥巴马积极合作。

这些共和党议员包括葛兰姆(Lindsey Graham)和麦凯恩(John McCain)，他们都曾在移民制度改革等其他颇具争议的政治议题上与民主党议员密切合作。

若有任何参议员试图以“扣案(hold)”手段阻挠，那么这些共和党人可以帮助奥巴马获得化解扣案阻碍所需的60张投票。化解扣案所需要的票数超过确认提名所需的51票门槛。民主党人目前以54对46的席位数掌控参议院。

但政治因素也可能不利于萨默斯的提名。

即便共和党人赞同萨默斯在货币政策和监管规范的作法，他们或许还是无法认同萨默斯在克林顿和奥巴马政府期间扮演过的政治职位。

美联储前主席格林斯潘、伯南克以及叶伦都曾在之前的政府担任过经济顾问委员会主席，不过外界并不认为这个职位具有明显的政治色彩。

相比之下，萨默斯曾担任克林顿时期的财长，在奥巴马的第一次竞选总统时当过顾问。之后他又是奥巴马的国家经济委员会主任，协调政府的金融危机应对措施。

“就算共和党参议员可能对萨默斯的货币政策抱有正面看法，但他们也还有很多反对他的理由，其中就包括政治因素，”前总统布什期间的白宫官员Tony Fratto称。

“而这一次，提名萨默斯的人正是他过去在政治上所效力的人。”(完)

(编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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