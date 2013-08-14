奥巴马希望在决定下任美联储主席上能有些空间--消息

路透马萨诸塞州8月14日 - 熟悉情况的消息人士称，美国总统奥巴马希望能有一些“空间”来对下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席提名人选作出抉择。现任主席伯南克的任期将在明年1月结束。

奥巴马正在考虑多位候选人，最有竞争优势的被认为是曾任奥巴马经济顾问与前财政部长的萨默斯，以及美联储副主席叶伦。

美国参议院一组民主党人致信奥巴马强烈建议选择叶伦，令白宫官员感到不满。

奥巴马上周表示将在秋季作出决定。在一次记者会上，他为萨默斯所受的不公正指责进行辩解。

在奥巴马第一任期的前半段，萨默斯曾担当主要的经济顾问。

自由派人士批评萨默斯是1990年代金融去监管化的带头人物，并指责其2009年未推动国会批准更大规模的刺激资金。

奥巴马目前在马萨诸塞州度假。他将在周日返回华盛顿，计划下周继续有关经济的系列演讲。(完)

(编译 洪曦; 审校 隋芬)

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