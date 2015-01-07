奥巴马提名前社区银行家兰登为美联储理事

路透华盛顿1月6日 - 美国总统奥巴马周二提名前社区银行家兰登(Allan Landon)为美国联邦储备委员会(美联储/FED)成员，回应外界对美联储应更多地听取普通民众意见的呼吁。

兰登为私募投资基金Community BanCapital的合伙人，2004至2010年间曾担任夏威夷银行(Bank of Hawaii)(BOH.N)执行长。兰登此前还曾担任该行财务长，以及田纳西州First American银行财务长。

几位国会议员曾呼吁白宫提名具有社区银行经验人士，来填补美联储理事会两个空缺席位之一，因为他们担心华尔街对美联储的影响太大。

“我们反对纾困以及大到不能倒的大型银行获得特殊补贴，但我们所发出的呼声往往被华尔街的声音给淹没，”路易斯安那州共和党参议员David Vitter表示，并称他打算与兰登会面。

Independent Community Bankers of America主席Camden Fine表示，兰登将能让美联储听到小型银行的观点。

美联储目前正受到来自国会的多方面压力。若得到参议院批准，66岁的兰登将加入美联储，而像他这样一位社区银行家的加入，可能消除外界对美联储的一项重要不满。

他将参加货币政策决议的例行投票，不过他在联邦公开市场委员会(FOMC)的影响力可能有限，因为这个团队中有一些国内顶级的经济学家。

具有社区银行业背景的联储理事通常都更关心银行业的监督与管理问题。

“(货币政策决定)是理事会和FOMC的集体智慧，这一点很重要，任何新加入进来的人都不会改变这一点，”经济研究公司Cornerstone Macro的合伙人暨前美联储资深工作人员Roberto Perli说。

此外，Landon与华盛顿方面以及奥巴马的家庭都有一些联系。

他亦在史密森尼学会(Smithsonian Institution)和美国公共广播公司(Corporation for Public Broadcasting)董事会任职过。

同兰登有私交的印第安纳州Old National Bancorp执行长Bob Jones称，在主要出身于学术界或政府的美联储官员中，兰登的加入将带来全新视角。兰登是一位注册会计师。

社区银行希望美联储和其他监管机构正在实施的2010年多德-弗兰克金融监管法案能有所放宽。美联储官员亦曾表示，可能会调整法案中的某些规定，以减轻较小型银行的负担。

兰登从1999年到2010年在夏威夷银行任职期间，该行股价上涨152.6%，同期标准普尔500指数.SPX则下跌14.4%。

在进入银行业之前，兰登曾在安永会计师事务所就职。(完)

(编译 陈宗琦/郑茵/孙茉莉; 审校 徐文焰)

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