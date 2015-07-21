奥巴马提名密西根大学学者Kathryn Dominguez担任FED理事

路透华盛顿7月20日 - 美国总统奥巴马已择定最后一个美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事空缺的人选，提名由密西根大学经济学家Kathryn Dominguez出任，为美联储领导团队增添一位国际经济专家。

白宫表示，Dominguez拥有外汇市场、新兴市场及国际融资等背景，也在美国国家经济研究局担任助理研究员。

“Dominguez博士有丰富资历和极高的判断力，对金融市场、货币政策及国际市场也有深度了解，能够在当前重要的经济时刻为美联储做出贡献，”奥巴马声明稿称。

Dominguez曾在世界银行、国际货币基金组织(IMF)和国际清算银行(BIS)担任研究顾问。

一位白宫官员称，“在美联储衡量国际金融情势如何影响美国货币政策及金融监管时，她的专长将是美联储的一大重要资产。”

Dominguez已出版的论文中，没有太多有关她政策倾向的线索。(完)

(编译 李婷仪 审校 许娜)

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