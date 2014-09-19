奥巴马称对抗伊斯兰国的联盟已超过40国

美国众议院几天内可能就加大制裁朝鲜力度进行表决
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
路透华盛顿9月18日 - 美国总统奥巴马周四表示，国会两党强烈支持给予叙利亚温和派叛军训练及军备，显示美国民众对于对抗伊斯兰国武装份子立场一致。
在国会最终通过奥巴马提案，协助叛军与占领伊拉克及叙利亚土地的逊尼派武装集团战斗后，奥巴马即在白宫发表谈话。
奥巴马补充称，“包括阿拉伯国家在内，有超过40个国家提供协助。”(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示不退出北美自由贸易协定(NAFTA)，并对重新协商为美国赢得更好的条件表示乐观，此前加拿大与墨西哥领导人希望特朗普不要退出。美、加、墨三国之间的这项协定已有23年历史。
路透华盛顿4月27日 - 美国国务卿蒂勒森周四在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。