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时事要闻 | 2014年 9月 19日 星期五 08:48 BJT

奥巴马称对抗伊斯兰国的联盟已超过40国

路透华盛顿9月18日 - 美国总统奥巴马周四表示，国会两党强烈支持给予叙利亚温和派叛军训练及军备，显示美国民众对于对抗伊斯兰国武装份子立场一致。

在国会最终通过奥巴马提案，协助叛军与占领伊拉克及叙利亚土地的逊尼派武装集团战斗后，奥巴马即在白宫发表谈话。

奥巴马补充称，“包括阿拉伯国家在内，有超过40个国家提供协助。”(完)

(编译 张明钧; 审校　戴素萍)

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