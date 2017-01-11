焦点：奥巴马在卸任演说中高谈美国价值 提点特朗普

路透芝加哥1月10日 - 在即将把权力移交给共和党人特朗普之际，奥巴马总统在周二的卸任演说中呼吁美国民众挺身支持美国价值，拒绝歧视，并最后一次呼喊他的竞选口号“我们办得到(Yes We Can)”。

在这场情绪激昂的演说中，奥巴马感谢他的家庭，对于能够担任总统甚感荣幸，他温和地敦请公众接受他的进步愿景，同时驳斥特朗普竞选期间提出的部分政策。

“正如我们必须慎防外部侵犯一样，我们也必须警惕，那些造就我们的各种价值观正在日渐式微，”奥巴马在他的家乡芝加哥面对1.8万人说道，这也是他在2008年庆祝他成为美国史上第一位黑人总统的地方。

即将于1月20日就任美国总统的特朗普先前提议，暂时禁止穆斯林入境、在美国及墨西哥边界筑起高墙、推翻全球气候协议、并废除奥巴马推动的医保改革法案。

奥巴马曾在支持2016年民主党总统候选人希拉里的演讲中，对特朗普的上述观点明确提出反对，不过自大选以来，他在提到特朗普时一直都语气平和。在告别演讲中，奥巴马明确表示立场不变。

“我反对歧视美国穆斯林，”他的话明显针对特朗普，赢得掌声一片。

“如果任何人能够制定出明显强于我们现有医保体系的方案，我将公开支持。我们的医保体系已有所完善，以最低的成本惠及尽可能多的人群，”他点出了下任总统面临的另一项挑战。

特朗普曾敦促由共和党人控制的国会直接废除奥巴马医改法案。

**不现实的愿景**

奥巴马入主白宫时被给予厚望，能够弥消美国长久以来的种族分裂，但他承认这是一个不可能的目标。

“我当选后，出现了后种族主义美国的说法，”他说道。“此类愿景，虽然很美好，但绝不现实。在我们社会，种族依然是一种强大的、通常具有分裂性的力量。”

但奥巴马表示，他仍对年轻一代会为之而努力抱有希望。“是的，我们可以的，”他说。“是的，我们努力过。”

第一夫人米歇尔、副总统拜登和他的夫人Jill Biden、许多现任及前白宫工作人员以及竞选工作人员出席了这场演说。奥巴马在演说中谈到米歇尔时，他擦拭了眼角，并对他的竞选搭档表示感谢。

此次芝加哥之行是奥巴马总统任内最后一次出行计划，甚至最后一次乘坐总统专机也带着些许伤感。白宫发言人称，这是奥巴马第445次乘坐“空军一号”出行。奥巴马曾表示，离任后会怀念这一特殊待遇。

奥巴马总统任内在这架飞机上停留的总时长将超过2,800小时或116天。

奥巴马计划未来两年仍住在华盛顿，他的小女儿萨莎(Sasha)将在这里完成高中学业。萨莎未在此次演讲中露面。他的长女玛利亚(Malia)出席了这场演讲。

奥巴马已表示，他希望在卸任后保持低调，给特朗普留出空间，就像其前任布什卸任后一样。(完)