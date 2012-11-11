奥巴马坚持财政协议必须对富人加税

路透华盛顿11月9日电---美国总统奥巴马周五表示,他准备与共和党达成折衷,以化解美国财政灾难,但他坚称提高对富人课税必须纳入折衷协议.

奥巴马赢得周二大选,获得连任,他提醒共和党人士,他对於避免明年1月大幅增税及减支的方法,已经在选举中获得美国民众支持.奥巴马的发言人表示,如果折衷协议没有增加富裕阶层的负担,奥巴马将会予以否决.

奥巴马邀请国会领袖下周五到白宫讨论这项问题.

周五稍早,共和党籍的众议院议长贝纳(John Boehner)重申,在解决财政危机的协议中,共和党不会让任何人的税率调高.

贝纳也宣称这是受到选民的支持,因为选民让共和党继续掌控众议院.

双方的谈话显示两人在这项议题的立场仍有极大分歧,令人怀疑"财政悬崖"能否避开.美国国会下周复会,料将处理这项议题.

"贝纳和奥巴马的口气都比较温和一点,但他们的意思没有什麽改变,看起来从他们上次讨论预算之後,没有什麽进展,"前国会预算幕僚Stan Collender指出.

在周二胜选後的首场白宫活动中,奥巴马呼吁国会与他合力提出一项计划.

"我不会执着于我计划中的每个细节.我愿意接受折衷妥协.我愿意接受新构想,"他称."我全心希望解决财政挑战,但我拒绝接受不均衡的作法."

"如果我们真的要降低赤字,我们必须开源节流双管齐下.也就是要求富裕民众多缴一些税,"他称.

奥巴马表示,多数美国民众认为,年收入25万美元以上的人应该缴更多税,"因此我们现在的任务就是让国会多数议员反映美国民众的意愿.我相信我们可以争取到国会的多数支持."

布什总统任内的全面减税措施将在1月到期,奥巴马表示,他愿意立即延长年收入25万美元以下民众的减税,但25万美元以上的则不延长.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫

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