奥巴马坚持财政协议必须对富人加税

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿11月9日电---美国总统奥巴马周五表示,他准备与共和党达成折衷,以化解美国财政灾难,但他坚称提高对富人课税必须纳入折衷协议.
奥巴马赢得周二大选,获得连任,他提醒共和党人士,他对於避免明年1月大幅增税及减支的方法,已经在选举中获得美国民众支持.奥巴马的发言人表示,如果折衷协议没有增加富裕阶层的负担,奥巴马将会予以否决.
奥巴马邀请国会领袖下周五到白宫讨论这项问题.
周五稍早,共和党籍的众议院议长贝纳(John Boehner)重申,在解决财政危机的协议中,共和党不会让任何人的税率调高.
贝纳也宣称这是受到选民的支持,因为选民让共和党继续掌控众议院.
双方的谈话显示两人在这项议题的立场仍有极大分歧,令人怀疑"财政悬崖"能否避开.美国国会下周复会,料将处理这项议题.
"贝纳和奥巴马的口气都比较温和一点,但他们的意思没有什麽改变,看起来从他们上次讨论预算之後,没有什麽进展,"前国会预算幕僚Stan Collender指出.
在周二胜选後的首场白宫活动中,奥巴马呼吁国会与他合力提出一项计划.
"我不会执着于我计划中的每个细节.我愿意接受折衷妥协.我愿意接受新构想,"他称."我全心希望解决财政挑战,但我拒绝接受不均衡的作法."
"如果我们真的要降低赤字,我们必须开源节流双管齐下.也就是要求富裕民众多缴一些税,"他称.
奥巴马表示,多数美国民众认为,年收入25万美元以上的人应该缴更多税,"因此我们现在的任务就是让国会多数议员反映美国民众的意愿.我相信我们可以争取到国会的多数支持."
布什总统任内的全面减税措施将在1月到期,奥巴马表示,他愿意立即延长年收入25万美元以下民众的减税,但25万美元以上的则不延长.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫
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