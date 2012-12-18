奥巴马提议寻求增收1.2万亿美元--消息

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透华盛顿12月17日 - 了解谈判进程的消息人士周一称,美国总统奥巴马在最新的"财政悬崖"解决提案中寻求增加税收收入1.2万亿美元,包括对年收入高于40万美元者提高税率.
作为交换,奥巴马愿意接受减支1.22万亿美元,包括对社会保障及其他项目的一定调整.
"我们认为这是一项好提议,显示我们在支出与税收方面距离共和党的看法都更接近了."上述消息人士称.
这项提议要求国会采用参议院共和党领袖麦康奈尔所提议的议事程序,将美国举债上限提高两年.(完)
(编译 石冠兰/李婷仪; 审校 隋芬)
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