奥巴马提议寻求增收1.2万亿美元--消息

路透华盛顿12月17日 - 了解谈判进程的消息人士周一称,美国总统奥巴马在最新的"财政悬崖"解决提案中寻求增加税收收入1.2万亿美元,包括对年收入高于40万美元者提高税率.

"我们认为这是一项好提议,显示我们在支出与税收方面距离共和党的看法都更接近了."上述消息人士称.