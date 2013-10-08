奥巴马称只有共和党停止“威胁”才愿意谈判

* 奥巴马称，不能让敲诈在民主政治中司空见惯

* 贝纳的语气有一些缓和

* 奥巴马和贝纳通电话

* 对于美国债务违约后果的警告日益加大

* 投资者忧心，标准普尔500指数下滑1.2%

路透华盛顿10月8日 - 美国总统奥巴马周二对国会共和党人施压，表示只有当他们同意无条件让联邦政府重新开门并提高举债上限后，他才愿与之就预算问题进行谈判。

奥巴马在一次新闻会上表现出毫不妥协的态度，称他不会在“共和党一些强硬份子的”威胁下谈判如何结束财政僵持局面。

“如果是那些通情达理的共和党议员想讨论这些事情，我已经做好了尽力一试的准备，”奥巴马对记者表示。

“但只有当共和党内那些强硬人士不再迫使(众议院议长)贝纳(John Boehner)拿我们的经济来作威胁，我才会同意谈判。我不能让敲诈成为我们民主政治中司空见惯的事情。”

奥巴马发表此番言论前致电贝纳。之前贝纳在与众议院共和党人士会面后对记者的讲话论调趋于缓和。

“现在没有(讨论)的范围。公开或私下里都没有讨论的东西，”贝纳表示，未提及他最近要求部分推迟奥巴马的医改计划，才会准许提供资金支持结束政府关门状态。

与会的众议院共和党人表示，他们将坚持与奥巴马协商减赤问题，作为提高联邦举债上限的条件，但一些人暗示他们可能通过短期法案来避免违约，以争取马上展开谈判。

“如果我们开始协商并有确立一个框架，协商时我们或许可以就提高举债上限达成一致。但在协商开始前没有人会提出这样一个框架，”共和党众议员Tom Cole表示。

财政僵局令联邦政府关门进入第八天，有可能阻碍美国在10月17日的期限前提高16.7万亿美元的举债上限。

政府债务违约的可能性激发对全球经济出现大灾难的担忧，外国债权人和国际货币基金组织(IMF)首席经济学家均对违约可能产生的后果发出警告。

“我认为可以说，如果在提高债务上限方面出现问题，很可能现在的复苏会变成衰退，甚至后果更严重，”国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德表示。

奥巴马表示，他认为当前危机不会造成持续的国际性破坏影响。“我说过，如果我们正常处理此事，你知道，外界将把该问题归因于美国民主带来的混乱程序，但不会产生持续的破坏性影响。”

投资者仍然怀疑，国会两党是否愿意解决僵局。随着上调债务上限的最后期限日益临近，投资者也越来越焦虑。

股市最关注的一个反映投资者紧张程度的指标--芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数.VIX周二大涨至6月末以来最高水准。标准普尔500指数.SPX收低1.23%。

在美国公债市场，财政部标售300亿美元一个月期国库券，需求疲弱，得标利率升至五年高点。这批国库券将于11月7日到期，如果不提高债务上限，届时美国政府可能刚刚用尽资金不久。

**“财政危机”**

日本财务大臣表示，如果美国不能迅速解决关于政府财政的政治僵局，可能损害全球经济。

“美国必须避免突然无力偿付(债务)和其AAA评级坠落的情形，”日本财务大臣麻生太郎在一次内阁会议之后对记者表示。

“美国必须充分认识到，如果发生那种情况，则美国将陷入财政危机，”他表示。美国的两大债权国--日本和中国，担心财政危机可能损害其在美国公债上面的数万亿美元投资。

美国商会亦警告称，联邦政府部分机构关门的状态不能进一步持续，而且必须尽快提高财政部的举债规模。

“债务上限必须及时提高，以避免对美国经济造成严重持久的损害，”美国商会的执行副会长Bruce Josten表示。

调查显示，公众对于僵持局面的担心有所升温，对共和党的微词也略多一些。

周二的路透/Ipsos调查发现，对政府关停感到担心的美国人比重从上周的66%上升到75%。认为共和党应该对此负责的人数比例从26%增加至30%，而对奥巴马和民主党有意见的人数比例也从18%上升至19%。

问题的解决仍面临诸多阻碍。美国参议院民主党人周二计划提出一项提高举债上限的议案，上调的规模足以让政府维持运转到2014年。

一位民主党助手表示，这项提案中并不包括共和党所要求的减赤举措。

一民主党的助手称，民主党希望该提案能够在参议院100位议员中获得60票支持，从而克服程序上的障碍，通过不附带条件的债务上限法案。(完)

(编译 郑茵/李爽/张涛 审校 徐文焰/张荻/王兴亚)

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