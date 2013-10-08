奥巴马称只有共和党停止“威胁”才愿意谈判

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
* 奥巴马称，不能让敲诈在民主政治中司空见惯
* 贝纳的语气有一些缓和
* 奥巴马和贝纳通电话
* 对于美国债务违约后果的警告日益加大
* 投资者忧心，标准普尔500指数下滑1.2%
路透华盛顿10月8日 - 美国总统奥巴马周二对国会共和党人施压，表示只有当他们同意无条件让联邦政府重新开门并提高举债上限后，他才愿与之就预算问题进行谈判。
奥巴马在一次新闻会上表现出毫不妥协的态度，称他不会在“共和党一些强硬份子的”威胁下谈判如何结束财政僵持局面。
“如果是那些通情达理的共和党议员想讨论这些事情，我已经做好了尽力一试的准备，”奥巴马对记者表示。
“但只有当共和党内那些强硬人士不再迫使(众议院议长)贝纳(John Boehner)拿我们的经济来作威胁，我才会同意谈判。我不能让敲诈成为我们民主政治中司空见惯的事情。”
奥巴马发表此番言论前致电贝纳。之前贝纳在与众议院共和党人士会面后对记者的讲话论调趋于缓和。
“现在没有(讨论)的范围。公开或私下里都没有讨论的东西，”贝纳表示，未提及他最近要求部分推迟奥巴马的医改计划，才会准许提供资金支持结束政府关门状态。
与会的众议院共和党人表示，他们将坚持与奥巴马协商减赤问题，作为提高联邦举债上限的条件，但一些人暗示他们可能通过短期法案来避免违约，以争取马上展开谈判。
“如果我们开始协商并有确立一个框架，协商时我们或许可以就提高举债上限达成一致。但在协商开始前没有人会提出这样一个框架，”共和党众议员Tom Cole表示。
财政僵局令联邦政府关门进入第八天，有可能阻碍美国在10月17日的期限前提高16.7万亿美元的举债上限。
政府债务违约的可能性激发对全球经济出现大灾难的担忧，外国债权人和国际货币基金组织(IMF)首席经济学家均对违约可能产生的后果发出警告。
“我认为可以说，如果在提高债务上限方面出现问题，很可能现在的复苏会变成衰退，甚至后果更严重，”国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德表示。
奥巴马表示，他认为当前危机不会造成持续的国际性破坏影响。“我说过，如果我们正常处理此事，你知道，外界将把该问题归因于美国民主带来的混乱程序，但不会产生持续的破坏性影响。”
投资者仍然怀疑，国会两党是否愿意解决僵局。随着上调债务上限的最后期限日益临近，投资者也越来越焦虑。
股市最关注的一个反映投资者紧张程度的指标--芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数.VIX周二大涨至6月末以来最高水准。标准普尔500指数.SPX收低1.23%。
在美国公债市场，财政部标售300亿美元一个月期国库券，需求疲弱，得标利率升至五年高点。这批国库券将于11月7日到期，如果不提高债务上限，届时美国政府可能刚刚用尽资金不久。
**“财政危机”**
日本财务大臣表示，如果美国不能迅速解决关于政府财政的政治僵局，可能损害全球经济。
“美国必须避免突然无力偿付(债务)和其AAA评级坠落的情形，”日本财务大臣麻生太郎在一次内阁会议之后对记者表示。
“美国必须充分认识到，如果发生那种情况，则美国将陷入财政危机，”他表示。美国的两大债权国--日本和中国，担心财政危机可能损害其在美国公债上面的数万亿美元投资。
美国商会亦警告称，联邦政府部分机构关门的状态不能进一步持续，而且必须尽快提高财政部的举债规模。
“债务上限必须及时提高，以避免对美国经济造成严重持久的损害，”美国商会的执行副会长Bruce Josten表示。
调查显示，公众对于僵持局面的担心有所升温，对共和党的微词也略多一些。
周二的路透/Ipsos调查发现，对政府关停感到担心的美国人比重从上周的66%上升到75%。认为共和党应该对此负责的人数比例从26%增加至30%，而对奥巴马和民主党有意见的人数比例也从18%上升至19%。
问题的解决仍面临诸多阻碍。美国参议院民主党人周二计划提出一项提高举债上限的议案，上调的规模足以让政府维持运转到2014年。
一位民主党助手表示，这项提案中并不包括共和党所要求的减赤举措。
一民主党的助手称，民主党希望该提案能够在参议院100位议员中获得60票支持，从而克服程序上的障碍，通过不附带条件的债务上限法案。(完)
(编译 郑茵/李爽/张涛 审校 徐文焰/张荻/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透华盛顿4月7日 - 美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。
* 美国商务部长罗斯表示，美国总统特朗普同中国国家主席习近平同意进行百日计划，目标是增加美国对华出口并减少贸易逆差。美国国务卿蒂勒森表示，特朗普总统和习近平主席同意进行新的形式的中美对话，并同意在说服朝鲜限制核计划上增强合作。美国财长努钦表示将在周五同中国财政部官员进行首次全面经济对话。