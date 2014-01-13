（修正）奥巴马提名费舍尔出任美联储副主席-白宫

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路透华盛顿1月10日 -美国总统奥巴马周五提名前以色列央行总裁费舍尔出任美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席，同时还宣布了两外两个美联储理事提名，适逢美联储史上首次刺激计划。

奥巴马提名费舍尔接任叶伦出任美联储副主席。周一参议院投票确认叶伦出任美联储主席的提名，现任主席伯南克任期将在本月底届满。

奥巴马还宣布提名近期担任美国财政部国际事务次长的布雷纳德(LaelBrainard)出任美联储理事。提名美联储现任理事鲍威尔连任理事一职，鲍威尔的第二任期将在2028年届满。

费舍尔是全球最杰出的经济学家之一，他曾是多名央行总裁的老师，学生包括伯南克和欧洲央行总裁德拉吉。

奥巴马表示，“过去数十年中，费舍尔在国际货币基金组织(IMF)和以色列央行等机构担任过众多的职位，有极强的领导力和专业知识。”

费舍尔拥有美国和以色列双重国籍，曾在1994-2001年担任国际货币基金组织第一副总裁，还连续八年担任以色列央行总裁，去年6月去任。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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