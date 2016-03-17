米歇尔·奥巴马推广女孩教育 称无意竞选总统

路透德州奥斯汀3月16日（记者 Jon Herskovitz） - 美国第一夫人米歇尔·奥巴马周三称，她无意竞选总统，明年1月离开白宫后有很多可做的事情可以对世界产生影响。

米歇尔在德州奥斯汀举行的西南偏南（South by Southwest）音乐节上发表上述评论。她还与歌手凯莉·克莱森（Kelly Clarkson）、加奈儿·梦奈（Janelle Monae）和丽娅·米雪儿（Lea Michele）一起发布了一首单曲，支持其全球女孩教育倡议。

“影响世界的方式有很多种。不是只有当美国总统才可以做精彩的、不可思议的事情，”米歇尔在音乐节上的一个讨论会上说道。

“我不会竞选总统，”52岁的米歇尔被问及她离开白宫以后的计划时说道。

米歇尔2015年3月发布了“让女孩学习”（Let Girls Learn）倡议，她在讨论会上提到，全球有6,200万适龄女孩未上学，很多人无法接受教育，她们的梦想被成年男人扼杀。

新单曲《This is for My Girls》在西南偏南音乐节上现场演出，该单曲所获收入将用于“让女孩学习”倡议。歌手凯莉·罗兰（Kelly Rowland）、 说唱艺人梅西·埃丽奥特（Missy Elliott）和迪士尼频道明星赞达亚（Zendaya）也参与了该单曲。（完）