米歇尔·奥巴马推广女孩教育 称无意竞选总统

路透德州奥斯汀3月16日(记者 Jon Herskovitz) - 美国第一夫人米歇尔·奥巴马周三称,她无意竞选总统,明年1月离开白宫后有很多可做的事情可以对世界产生影响。

米歇尔在德州奥斯汀举行的西南偏南(South by Southwest)音乐节上发表上述评论。她还与歌手凯莉·克莱森(Kelly Clarkson)、加奈儿·梦奈(Janelle Monae)和丽娅·米雪儿(Lea Michele)一起发布了一首单曲,支持其全球女孩教育倡议。

“影响世界的方式有很多种。不是只有当美国总统才可以做精彩的、不可思议的事情,”米歇尔在音乐节上的一个讨论会上说道。

“我不会竞选总统,”52岁的米歇尔被问及她离开白宫以后的计划时说道。

米歇尔2015年3月发布了“让女孩学习”(Let Girls Learn)倡议,她在讨论会上提到,全球有6,200万适龄女孩未上学,很多人无法接受教育,她们的梦想被成年男人扼杀。

新单曲《This is for My Girls》在西南偏南音乐节上现场演出,该单曲所获收入将用于“让女孩学习”倡议。歌手凯莉·罗兰(Kelly Rowland)、 说唱艺人梅西·埃丽奥特(Missy Elliott)和迪士尼频道明星赞达亚(Zendaya)也参与了该单曲。(完)