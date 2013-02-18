奥巴马享高尔夫假期 与伍兹打球

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透2月17日佛罗里达棕榈滩 - (记者Steve Holland) - 美国总统奥巴马周日在高尔夫球场上与老虎伍兹一较高下。现世界排名第二的伍兹上周获得其职业生涯中第75个冠军头衔，自2010年经历了沸沸扬扬的离婚之后，伍兹一直努力恢复自己昔日的形象。
周末喜爱打高尔夫的奥巴马首次与伍兹一起打球，二人在安保人员的簇拥下，在佛罗里达州私密的游艇高尔夫俱乐部一较高下。
据高尔夫文摘网站(GolfDigest.com)称，奥巴马对伍兹表示：“很高兴看到你重返球场。”
刚刚开启第二任期的奥巴马正在佛罗里达享受为期三天的高尔夫假期，而他的妻女则选择在科罗拉多州滑雪度假。奥巴马在周六还接受了伍兹前任挥杆教练Butch Harmon的指导。
白宫发言人Josh Earnest称，与奥巴马和伍兹一同出现在球场的还有美国贸易代表Ron Kirk与球场老板Jim Crane。Crane同时还拥有美职棒大联盟球队休斯顿太空人(Houston Astros)。
目前并无消息提及奥巴马的高尔夫球技如何。(完)
(编译 辛毅;审校 王燕焜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。