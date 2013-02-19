奥巴马享高尔夫假期 与伍兹打球

美国总统奥巴马周日首次在高尔夫球场上与老虎伍兹一较高下，二人在安保人员的簇拥下，在佛罗里达州一家私密的游艇高尔夫俱乐部切磋球艺。现世界排名第二的伍兹上周获得其职业生涯中第75个冠军头衔。喜爱高球运动的奥巴马正在佛罗里达享受为期三天的高尔夫假期，而其妻女则选择在科罗拉多州滑雪度假。图为资料图片。路透