奥巴马享高尔夫假期 与伍兹打球

路透2月17日佛罗里达棕榈滩 - (记者Steve Holland) - 美国总统奥巴马周日在高尔夫球场上与老虎伍兹一较高下。现世界排名第二的伍兹上周获得其职业生涯中第75个冠军头衔，自2010年经历了沸沸扬扬的离婚之后，伍兹一直努力恢复自己昔日的形象。

周末喜爱打高尔夫的奥巴马首次与伍兹一起打球，二人在安保人员的簇拥下，在佛罗里达州私密的游艇高尔夫俱乐部一较高下。

据高尔夫文摘网站(GolfDigest.com)称，奥巴马对伍兹表示：“很高兴看到你重返球场。”

刚刚开启第二任期的奥巴马正在佛罗里达享受为期三天的高尔夫假期，而他的妻女则选择在科罗拉多州滑雪度假。奥巴马在周六还接受了伍兹前任挥杆教练Butch Harmon的指导。

白宫发言人Josh Earnest称，与奥巴马和伍兹一同出现在球场的还有美国贸易代表Ron Kirk与球场老板Jim Crane。Crane同时还拥有美职棒大联盟球队休斯顿太空人(Houston Astros)。

目前并无消息提及奥巴马的高尔夫球技如何。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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