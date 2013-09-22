奥巴马称必须继续推动枪支控制

路透华盛顿9月21日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周六呼吁支持者继续寻求枪支控制措施，上周华盛顿和芝加哥都发生了大规模枪击案，美国枪支暴力问题再度受到关注。

去年12月，康涅狄格州一所小学发生枪击案，20名儿童和六名成人丧生，震惊了美国。奥巴马随后将通过枪支控制法案作为重中之重。

但是国会拒绝了奥巴马限制特定种类枪支销售和要求加强背景调查的提议。持枪权利组织反对奥巴马的措施，称这些措施将侵犯美国人的宪法权利。

“今年早些时候，我们进行了很好的努力，但是没有达到目标。这意味着我们必须重振旗鼓，在该问题上继续努力，”奥巴马在黑人国会议员小组基金会的一个晚宴上说道。

“只要有人试图让危险的人可以轻松获得枪支，为了孩子们的安全，我们就必须尽最大的努力……做更多的工作以让他们更难获得枪支。”

上周一，一名政府合同工在华盛顿海军司令部枪杀12人，警方随后将其击毙。

周四夜里，芝加哥一个公园里发生枪击案，疑似为帮派成员使用了攻击性武器，13人受伤，包括一名三岁的孩子。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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