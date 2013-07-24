奥巴马还未决定美联储下任主席的提名人选--消息

路透华盛顿7月23日 - 知情人士周二透露，美国总统奥巴马尚未就美联储下一任主席的提名人选作出决定。现任联储主席伯南克预计将于明年1月底任期届满时离职。

华盛顿邮报周二报导，前白宫经济顾问萨默斯是这个职位的领先人选。

自2010年以来担任联储副主席的叶伦也被认为是有力的竞争者。

白宫发言人Amy Brundage拒绝评论关于萨默斯进入候选人行列的报导。

接近奥巴马的消息人士告诉路透，奥巴马还未作出决定。提名人选一段时间内可能不会公布，或许要等到秋季之后。

奥巴马6月份在电视专访中暗示，伯南克将在1月31日结束第二任期时离开美联储。伯南克在各种发布会上都回避了关于他本人意向的提问。(完)

(编译 隋芬; 审校 石冠兰)

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