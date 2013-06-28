奥巴马已就美联储主席继任人选整理出终选名单--消息

* 消息称财政部长雅各布·卢负责此次人选挑选

* 伯南克保持沉默，叶伦可能接任

* 美联储或在政策微妙时刻更换主席

路透华盛顿6月27日 - 一名知悉情况的消息人士周四表示，美国白宫已就美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克继任人选一事，整理了一个终选名单，美国财政部长雅各布·卢负责此次人选挑选。

伯南克料将在明年1月31日第二任期届满时离任，在这状况连连的八年中，伯南克帮助美国经济从大萧条以来的最严重衰退中复苏。

美国总统奥巴马本月在接受电视专访时暗示伯南克将离任，并把伯南克和联邦调查局(FBI)局长穆勒(Robert Mueller)相比，穆勒同意比原计划多留任两年，而现在他已离任。

该匿名消息人士称，雅各布·卢已在数名白宫资深官员的帮助下整理了一个终选名单。

无法确定谁在名单上，但美联储副主席叶伦、奥巴马前顾问萨默斯和前财政部长盖特纳可能是主要人选。

“在总统作出决定并准备宣布之前，我们拒绝就任何人事猜测置评，”白宫发言人Amy Brundage表示。

“总统认为，在促进经济复苏的过程中，伯南克主席堪称是至关重要且杰出的合作伙伴，在此重要时刻，他仍在为国家做出令人敬佩和卓越的服务，”她称。

**伯南克缄默；叶伦料接任**

伯南克尚未表示是否会再任四年美联储主席，但也基本未淡化其可能离开的猜测。

新美联储主席或许将在美国货币政策的微妙时期上任。

下任美联储主席可能会面临削减货币宽松计划的任务。

在路透本月稍早对分析师进行的调查中，绝大多数的受访者认为，奥巴马可能选择叶伦接替伯南克。

叶伦自2010年10月起任美联储副主席，被认为是大力支持采取激进措施来解决失业问题的倡导者。如获参议院提名和批准，她将成为美联储的首位女主席。(完)

(编译 侯向明/朱晓军；审校 王丽鑫/许娜)

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