奥巴马的身体状况非常好--医生

路透华盛顿3月8日 - 美国总统奥巴马的医生杰克逊（Ronny Jackson）周二称，得益于每日锻炼和良好的饮食习惯，奥巴马的身体状况非常好，胆固醇水平较一年半前下降。

杰克逊在白宫发布的备忘录中称，奥巴马偶尔继续使用尼古丁口香糖，并服用药物治疗偶发的胃酸倒流。奥巴马现年54岁，曾经吸烟。

上月的体检结果显示，奥巴马的胆固醇水平从2014年5月的213降至188，体重从当时的180磅降至175磅（79公斤）。奥巴马身高1.87米。

“总统的整体身体状况依然非常好，较上次的正式评估情况有所改善。”杰克逊写道。上次奥巴马身体状况的评估报告是在2014年6月发布的。

“他坚持健康饮食，坚持锻炼，偏瘦的身体得到改善，胆固醇水平也出现下降。所有临床数据显示，总统目前非常健康，而且在总统任期内也会依然这么健康。”

奥巴马的总统任期将于2017年1月到期。（完）