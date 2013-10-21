奥巴马称医保网站故障“不可接受”--官员

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿10月20日 - 美国总统奥巴马周一将宣称新的医保网站出现故障“不可接受”，并提出消费者参加医保计划的几种方式；与此同时其手下的团队正忙于解决该网站的问题。
刚刚从延续两周的预算争斗中抽身的奥巴马，将于1525GMT在白宫玫瑰园举办活动，面对消费者、小企业主和制药商等受到新医保法案影响的人士。
此举是医保网站healthcare.gov出现技术故障，导致美国民众无法加入医保后，政府最为高调的一个补救举措。
“总统将直接针对healthcare.gov出现的技术问题发表讲话，他和他的团队都认为这种问题是不可接受的；总统还将谈到他正敦促采取的各项措施，以帮助消费者货比三家并确定合适的医保方案，同时继续昼夜不停地工作以改善网站的运行，”一名白宫官员周日称。
奥巴马将表示医保本身及其目标--也就是让数百万未受保美国人享受医疗保险--是好的，尽管网站出现的问题让医保改革出师不利。
此外，美国卫生及公共服务部在一篇博客(部落格)中表示，已经从政府内部和外部调派了大量技术人员，以帮助消除在线保险交易的技术故障。
一名官员称，政府官员料将在未来数周内往来全美各地，鼓励人们使用在线保险交易，目标就是无保险人士比例较高的地区。
政府官员将网站故障部分归咎于开始运作的头10天中访问量意外激增。根据卫生及公共服务部的数据，该网站的访问量超过1,900万人。(完)
(编译 徐文焰；审校 王翔琼/戴素萍)
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