美国总统奥巴马以行政命令对海外网络攻击出台制裁计划

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透华盛顿4月1日 - 针对美国以外的个人和团体利用网络攻击威胁美国外交政策、国家安全或经济稳定，美国总统奥巴马周三提出一项制裁计划。
奥巴马在一份行政命令中表明，宣布这类网路攻击行动为“国家紧急事故”(national emergency)，允许财政部对参与破坏性网络攻击的实体实施资产冻结、禁止其它金融交易。
有了这份行政命令，政府可将处理中东危机和俄罗斯入侵乌克兰的同一套工具，应用在越来越多以美国计算机网络为目标的网络攻击。
“奥巴马政府真的认真起来了。这份命令将运用美国的经济实力来对付那些暗地里抢劫我们、并让我们陷入危险的人，”总统布什第二任期时的反间谍负责人Joel Brenner称。
在加强对网络攻击的回应力度之前，美国起诉了五名中国军方人员，同时决定“揭露”朝鲜高调攻击索尼(6758.T)的行为。美国官员称，希望美国的盟友也采取类似的措施。
美国立法界及安全和法律专家对该举动表示欢迎，称该举动是Target (TGT.N)、家得宝(Home Depot)(HD.N)等零售商以及军事网络被持续攻击后迈出的令人鼓舞的一步。
但他们称该行政命令涉及的范围非常广，对很多公司来说将是一场梦魇，同时警告说，目前明确“定性”网络攻击行为并认定负责人仍很难。
奥巴马在声明中说，破坏关键的基础设施、侵吞资金、利用商业机密在竞争中获得优势以及破坏计算机网络，将招致处罚。
而那些故意使用窃取的商业秘密损害美国经济的企业，也将成为打击的目标。(完)
(编译 王丽鑫/秦德兴; 审校 张明钧/徐文焰)
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