综述：特朗普获选为下任美国总统后 希拉里与奥巴马承诺国家团结

路透11月9日 - 美国共和党人特朗普周三把庆祝胜利放在一边，专注于未来73天如何走向白宫。他的民主党竞选对手希拉里承诺要彻底抛开漫长竞争过程中的双方恩怨，致力于让分裂的国家走向团结。

在特朗普意外击败先前被各方看好的希拉里之后，民主党总统奥巴马以及共和党主要人物都誓言要忘掉竞选过程中的不快，寻求共同目标。

“特朗普将成为我们的总统。我们应该以开放的态度，给他领导国家的机会，”希拉里在纽约发表败选演说时表示。她的丈夫--前总统克林顿，以及女儿切尔西与她站在一起。

演说背景中有一排美国国旗。她对支持者们表示，失败是痛苦的，“而且将持续很长时间”。在特朗普为明年1月20日开始四年任期做准备之际，她表示愿意与其合作。

特朗普和他的高级助理周三晚间在纽约开会，展开政权交接的准备。“他们在会议中全神贯注，规划接下来的步骤、交接期、上任的最初100天、以及关键职位人选。”一位接近特朗普阵营的消息人士说。

由于共和党赢得国会参众两院多数席次，特朗普可望在完全执政优势下落实立法议题，未来他所任命的最高法院大法官递补人选料也较容易过关。此前因大法官史卡利亚(Antonin Scalia)过世而产生了这个遗缺。

“现在，特朗普将领导一个团结的共和党政府，我们将携手努力，推动应对国家重大挑战的正面议题，”众议院议长莱恩(Paul Ryan)对记者说。莱恩虽与特朗普关系不睦，但称特朗普已在选举中赢得选民委任。

因担心特朗普胜选可能带来经济和全球不确定性，全球股市最初反应为涌现恐慌性抛盘，但美股却从隔夜时段的大跌中急剧逆转，美元兑日圆也触及近四个月最高水平。

墨西哥披索则在暴跌至纪录最低水准之后扳回一些跌幅。该货币已成为大选人气的试金石，因为特朗普威胁称将撕毁与墨西哥的自由贸易协议。

外国领袖们承诺与特朗普一起努力，但有些官员示警称，本次选举结果或将代表美国推动民主价值的时代就此落幕，同时美国则被盟友视为和平的保证。

俄罗斯与普京显然是特朗普胜选的赢家。尽管俄国介入叙利亚内战、夺走乌克兰的克里米亚地区，特朗普仍一反美国多年来的外交政策传统，承诺要和莫斯科建立更好的关系。(完)