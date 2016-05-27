奥巴马访问日本广岛 反思“过去释放的可怕力量”

路透日本广岛5月27日（记者 Minami Funakoshi） - 美国总统奥巴马周五访问广岛，成为第一位访问广岛的在任美国总统，美日希望借此展示两国的联盟关系以及终止核武器的积极努力。

“我们是来对不远的过去所释放的可怕力量进行反思，”奥巴马向广岛核爆慰灵碑敬献花圈后说道。“我们是来祭奠死难者的。”