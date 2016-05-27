奥巴马访问日本广岛 反思“过去释放的可怕力量”

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透日本广岛5月27日（记者 Minami Funakoshi） - 美国总统奥巴马周五访问广岛，成为第一位访问广岛的在任美国总统，美日希望借此展示两国的联盟关系以及终止核武器的积极努力。
两国政府希望奥巴马的广岛之行凸显美日和解的新高度以及两国更加紧密的关系。
“我们是来对不远的过去所释放的可怕力量进行反思，”奥巴马向广岛核爆慰灵碑敬献花圈后说道。“我们是来祭奠死难者的。”
敬献花圈前奥巴马参观了广岛和平纪念馆。
“我们记得那场可怕的战争中死去的所有无辜者，”奥巴马表示。
“我们都有责任直面历史。我们必须质问须做出何种不同的行动才能防止此类悲剧重演。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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