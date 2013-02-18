白宫草案将为非法移民获取合法地位扫清道路

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿2月17日 - 《今日美国》(USA Today)周六报导称，白宫的一项移民提议草案将允许非法移民在八年内成为合法永久居民。
该计划还将提供更多的安全资金，并要求企业核查最近四年内新进职员的移民身份。报导称，根据草案，非法移民还可申请新设的“合法潜在移民”（Lawful Prospective Immigrant）签证。
如果该草案通过，非法移民还可为生活在美国之外的配偶和孩子申请同样的临时合法身份。
美国约有1,100万非法移民。白宫强调为这些非法移民提供成为合法公民身份途径的重要性。很多共和党人强调，必须先确保美国边境的安全。(完)
(编译 靳怡雯; 审校 程芳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。