白宫草案将为非法移民获取合法地位扫清道路

(本文由路透中文网编译并提供)

路透华盛顿2月17日 - 《今日美国》(USA Today)周六报导称，白宫的一项移民提议草案将允许非法移民在八年内成为合法永久居民。

该计划还将提供更多的安全资金，并要求企业核查最近四年内新进职员的移民身份。报导称，根据草案，非法移民还可申请新设的“合法潜在移民”（Lawful Prospective Immigrant）签证。

如果该草案通过，非法移民还可为生活在美国之外的配偶和孩子申请同样的临时合法身份。

美国约有1,100万非法移民。白宫强调为这些非法移民提供成为合法公民身份途径的重要性。很多共和党人强调，必须先确保美国边境的安全。(完)