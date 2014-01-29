奥巴马称将否决任何增加对伊朗制裁的议案

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透华盛顿1月28日 -美国总统奥巴马周二表示，在美国等西方国家与伊朗就核问题进行外交谈判之际，他将否决议员们提交的任何有关增加对伊朗制裁的议案。
“我们已经实施的制裁促使这个契机成为可能，”奥巴马在国情咨文中谈及外交谈判时称。
“但我要澄清一点：如果国会提交可能干扰这些外交磋商的新的制裁议案，那么我将予以否决。为了我们的国家安全，我们必须给外交努力取得成功的机会。”(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。