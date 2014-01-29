奥巴马称将否决任何增加对伊朗制裁的议案

路透华盛顿1月28日 -美国总统奥巴马周二表示，在美国等西方国家与伊朗就核问题进行外交谈判之际，他将否决议员们提交的任何有关增加对伊朗制裁的议案。

“但我要澄清一点：如果国会提交可能干扰这些外交磋商的新的制裁议案，那么我将予以否决。为了我们的国家安全，我们必须给外交努力取得成功的机会。”(完)