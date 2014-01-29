版本:
中国
时事要闻 | 2014年 1月 29日 星期三 11:59 BJT

奥巴马称将否决任何增加对伊朗制裁的议案

路透华盛顿1月28日 -美国总统奥巴马周二表示，在美国等西方国家与伊朗就核问题进行外交谈判之际，他将否决议员们提交的任何有关增加对伊朗制裁的议案。

“我们已经实施的制裁促使这个契机成为可能，”奥巴马在国情咨文中谈及外交谈判时称。

“但我要澄清一点：如果国会提交可能干扰这些外交磋商的新的制裁议案，那么我将予以否决。为了我们的国家安全，我们必须给外交努力取得成功的机会。”(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐