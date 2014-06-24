香港《经济日报》：奥巴马放软手脚 伊拉克累全球

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（6月24日社评）
美军在2011年底撤出伊拉克后，伊国局势急转直下，叛军现已占据近半国土，恐乘胜追击首都巴格达。伊拉克战祸急速恶化，布兰特期油价格昨曾飈至每桶115美元的近9个月新高，此反映美国的伊拉克政策失败，不但未能在伊拉克推动民主与和平，反令伊国陷内战、分裂边缘。
惟值得关注的是，美国今次却放软手脚，未如200年般再派地面部队往伊拉克，连空袭亦一拖再拖。美国国务卿克里昨突访巴格达，亦非为援助伊国，而是促美国一手扶植的总理马利基放权甚至下台。美国隔岸观火，应因当年出兵伊拉克，是要保石油利益，并在政治上图直接掌控中东，惟现届总统奥巴马政策显有变。
其一，美国对石油进口依赖减少。近年美国大力发展新能源，又积极开辟近岸石油，页岩油更取得重大突破。美国对进口石油需求续减，自没急切性再出兵伊拉克。
其二，美国无意再直接控制中东。美国在伊拉克近10年间逾4千美军阵亡、军费虚耗达4万亿美元，成极大军事与财政黑洞。
奥巴马作为财困总统，自不愿再淌浑水，对中东亦由直接控制，转为遥远控制，藉伊拉克乱局，倒逼如沙特、约旦、科威特等中东盟友出钱出力，推促中东人自己解决中东问题，图甩开此大包袱。
美国对伊拉克的消极作为，对美国短期冲击或许有限，惟对全球风险却不容忽视。因没美国直接压场，中东局势更难安，恐助长恐怖主义。更糟的是油价若续飈，中国与欧洲等对进口石油需求仍高的国家与地区，经济势受挫，大拖全球复苏后腿。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。