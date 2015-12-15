奥巴马称打击“伊斯兰国”的进程需要加快

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月14日 - 美国总统奥巴马周一称，需要加快打击“伊斯兰国”武装分子的进程，呼吁盟友加大军事投入，以摧毁该组织。
奥巴马在五角大楼对记者们表示，他将派国防部长卡特前往中东，争取伙伴国在打击“伊斯兰国”上提供更多军事帮助。
“这仍是艰难的战斗，”奥巴马说道。“我们认识到需要加快进程。”
奥巴马提到了美国及其盟友打击“伊斯兰国”所取得的进展：“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚失去了曾控制的大量地盘，其领导人正在一个接一个地成为目标。
“伊斯兰国领导人无处可藏，我们给他们的下一个信息很简单：‘下一个就是你’，”奥巴马说道。“我们将比以往更严厉地打击伊斯兰国。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。