奥巴马称打击“伊斯兰国”的进程需要加快

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月15日 - 美国总统奥巴马周一称，需要加快打击“伊斯兰国”武装分子的进程，呼吁盟友加大军事投入，以摧毁该组织。

奥巴马在五角大楼对记者们表示，他将派国防部长卡特前往中东，争取伙伴国在打击“伊斯兰国”上提供更多军事帮助。

“这仍是艰难的战斗，”奥巴马说道。“我们认识到需要加快进程。”

奥巴马提到了美国及其盟友打击“伊斯兰国”所取得的进展：“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚失去了曾控制的大量地盘，其领导人正在一个接一个地成为目标。