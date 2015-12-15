奥巴马称打击“伊斯兰国”的进程需要加快

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月15日 - 美国总统奥巴马周一称，需要加快打击“伊斯兰国”武装分子的进程，呼吁盟友加大军事投入，以摧毁该组织。
奥巴马在五角大楼对记者们表示，他将派国防部长卡特前往中东，争取伙伴国在打击“伊斯兰国”上提供更多军事帮助。
“这仍是艰难的战斗，”奥巴马说道。“我们认识到需要加快进程。”
奥巴马提到了美国及其盟友打击“伊斯兰国”所取得的进展：“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚失去了曾控制的大量地盘，其领导人正在一个接一个地成为目标。
“伊斯兰国领导人无处可藏，我们给他们的下一个信息很简单：‘下一个就是你’，”奥巴马说道。“我们将比以往更严厉地打击伊斯兰国。”(完) 编译：李富强 发稿：程芳
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选