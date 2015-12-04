奥巴马称美国增兵将有助于打击“伊斯兰国”

美国总统奥巴马称，美国决定增派特种部队打击伊拉克境内的“伊斯兰国”，并不表明美国将重演与当初2003年攻打伊拉克相似的模式。奥巴马曾表示，打击“伊斯兰国”的战略不包括部署美国地面作战部队，但本周五角大楼宣布将派遣特种部队前往伊拉克。奥巴马周三接受CBS采访时说：“我当时说不派美军地面作战时，我想美国人民一般都明白，我的意思是我们不会在伊拉克或叙利亚重演当初攻打伊拉克式行动。”路透