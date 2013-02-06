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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 6日 星期三 13:40 BJT

奥巴马计划春季访问以色列

美国白宫周二宣布，美国总统奥巴马计划今年春季访问以色列、约旦河西岸和约旦。引发外界憧憬美国或再次推动重启停滞已久的巴以和谈。这将是奥巴马自担任总统以来首次访问以色列，白宫没有透露奥巴马此行的具体日期。路透

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