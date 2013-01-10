奥巴马或提名杰克·卢任美国财长

路透华盛顿1月9日 - 美国总统奥巴马将提名白宫幕僚长杰克·卢(Jack Lew)为下一任财政部长,指挥与国会就美国财政赤字问题展开的激烈争斗.杰克·卢是预算专家,也是奥巴马的亲信.

若提名得到参议院确认,杰克·卢将接替盖特纳,后者是奥巴马最初经济团队中在职时间最长的成员,并已表示一个任期结束后将去职.

一名消息人士称,杰克·卢将在周四获得提名.

该提名的宣布将令奥巴马完成对内阁成员的挑选.这些内阁成员将帮助确定其第二个任期的议程.

杰克·卢今年57岁,善于钻研政策,是奥巴马和前总统克林顿的预算主管.他将要面对一系列棘手的经济问题,从如何最好地减少政府在楼市的作用,到如何应对中国的经济影响.

但在杰克·卢任期内,主要任务仍将是应对府会在债务可控及预算持续性问题上的争斗.

2011年在与国会领导人的激烈交锋中,杰克·卢曾充当前阵.最终那场谈判批准了上调债务上限.在未来两个月中,随着债务再度逼近上限,他将必须再次扮演同样的角色.

尽管一些共和党人不信任他,但杰克·卢仍有来自两党的支持,这或许可以在预算谈判中助他一臂之力.

曾为花旗集团高层的杰克·卢在担任民主党籍众议院议长Tip O'Neill的政策顾问期间,磨练了自身的政治技能.Tip O'Neill被誉为是两党合作的象征,因为在20世纪80年代,他与共和党籍总统里根合作修改了税法及社会保障退休计划.

在O'Neill任议长期间与杰克·卢共事的Pamela Jackson称,"杰克更关心公平问题而不是个人荣辱.作为颇受议长信赖的顾问,他(杰克·卢)在(有关税收政策及社保)的谈判中是不可或缺而又重要的一环."

任命杰克·卢将使幕僚长一职空缺.奥巴马的副国家安全顾问DenisMcDonough被视为接替这一空缺的头号人选.

白宫发言人卡尼(Jay Carney)拒绝确认有关杰克·卢任命的消息,但在记者简布会上赞扬了杰克·卢.(完)

(编译 王丽鑫/兰秀娟; 审校 徐文焰/程琳)

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