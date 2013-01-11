奥巴马提名杰克·卢为下任财长

2013年1月10日，美国总统奥巴马提名白宫幕僚长杰克·卢(左)为下一任财政部长。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 奥巴马称杰克·卢是"一个低调的人",是"政策大师"

* 对杰克·卢的提名看来可能得到参议院确认

* 他可能面临共和党对支出改革问题的的质问

* 美国商会总裁称杰克·卢是个"强硬的人",将做得"很好"

路透华盛顿1月10日 - 美国总统奥巴马周四提名白宫幕僚长杰克·卢(Jack Lew)为下一任财政部长,赞扬他在减支减赤问题上是专家.

杰克·卢将接替盖特纳,负责政府与国会在削减巨额债务及控制支出方面的艰难谈判,这也是奥巴马第二轮任期内面临的核心挑战.

杰克·卢今年57岁,之前担任过白宫预算主管和幕僚长.鉴于年底财政悬崖谈判中两党对富人增税议题争论十分激烈,共和党或将在参议院财务委员会确认其提名的听证会上对他发难.不过看起来他的提名可能获得参议院确认.

奥巴马称杰克·卢是个"低调的人,更喜欢被政策专家而不是被摄像机包围",并称他热衷于公共服务.

"经过多年,他获得了政策大师的声望,能与两党成员共事,促成原则上的妥协,"奥巴马称.

奥巴马的副国家安全顾问Denis McDonough是接替杰克·卢出任白宫幕僚长的头号人选.

杰克·卢对推动阻力重重的财政谈判经验丰富,曾在2011年在与国会的债务上限磋商中打前阵,最终谈判批准上调债务上限从而避免美国债务违约.在他担任前总统克林顿的预算主管期间,政府在1998-2000年连续实现预算盈余.

又一场类似的财政对决即将拉开大幕.

"人们所说的削减赤字以确保收支平衡,这个人做到了,而且有三次,"奥巴马说.

**下一步:参议院**

接下来,对杰克·卢的提名将接受参议院审查,参议院财务委员会主席鲍卡斯承诺,将举行一场"迅速但彻底的"听证会.目前尚未确定听证会的具体时间.

"在我们应对紧迫的经济问题,并通力合作维持经济复苏及创造就业之际,我们必须确保财政部有一个合适的领导人."民主党籍的鲍卡斯在声明中称.

该委员会级别最高的共和党参议员Orrin Hatch表示,他计划就政府的减支策略向杰克·卢发问.共和党坚持必须把这个问题弄清楚后才能同意调高债务上限.

奥巴马曾誓言债务上限问题没有谈判余地.政府债务最早2月中旬就可能触及上限.

Hatch在声明中称,"卢先生很有必要简要说明政府计划如何应对债务不可持续的问题,应该削减哪些联邦支出,需要进行什么样改革来使我们的财政状况变得有序."

盖特纳赞扬杰克·卢"判断力独到、面对压力沉着冷静、(在美国经济政策方面)成绩杰出且经验丰富."

一些分析师曾质疑杰克·卢在国际金融问题和银行业监管方面是否具备足够经验.

但白宫强调杰克·卢在国务院任职期间获得了处理国际事务方面的经验,并因曾经担任花旗集团(C.N)董事总经理而"与商界建立了良好关系".

美国商会总裁Thomas Donohue对记者表示,他认为杰克·卢"业务熟练",是一个"强硬的人".

Donohue称,"我认为杰克·卢将做得很好."(完)

(编译 王丽鑫/王新亚/王翔琼; 审校 程琳)

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