综述：奥巴马结束访日 给予协防承诺但未达成贸易协议

美国总统奥巴马结束对日本的国事访问，在东京机场挥手告别，摄于2014年4月25日。 REUTERS/Yuya Shino

* 奥巴马重申协防日本承诺

* 两方虽进行冗长协商，但仍未能达成贸易协定

* 奥巴马有关争议岛屿的评论引发中国不满

* 奥巴马飞往本次亚洲之旅的第二站韩国

路透东京4月25日 -美国总统奥巴马周五结束对日本的国事访问，期间他向日本这个美国盟友保证将会加以协防，但是未能达成一项关键的贸易协议。

奥巴马和日本首相安倍晋三一直寻求在崛起的中国面前，展现紧密的盟友态势。他们成功地将近来紧张状况抛在脑后，但是未能达成一项对区域性协议至关重要的贸易协议，稍稍减损了这次成功访问的光彩。

贸易协商失败，导致美日安全和经济合作联合声明到了奥巴马动身前往韩国的前一刻才发表。首尔是奥巴马长达一周亚洲四国访问的下一站。

周四美日领导人会面后，奥巴马和安倍都命令各自高级官员为达成贸易协议进行最后的努力，但日本经济财政大臣甘利明对记者称，尽管近来有一些进展，但分歧仍无法弥合。

甘利明告诉记者，“这次我们不能说达成了基本协议...整体而言，差距在稳步缩小。”

双方在声明极力正面阐述贸易问题，称双方承诺以“大胆的措施”来达成一项双边协议，该协议将为延宕中的贸易协定--跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)注入动能。

一位美国高层官员表示，美日两国在市场准入谈判方面取得突破，不过这位官员没有提供什么细节。

“细节问题仍然有待完善。还有很多工作要做...我们相信，确实在双边谈判中取得了突破，”随同奥巴马访问韩国的一位美国高级官员称。

TPP是安倍经济改革议程的大事，也是奥巴马扩大美国在亚洲影响力政策的核心。

**美日安保条约**

奥巴马周四重申协防日本的保证，包括美日安保条约涵盖钓鱼岛，但奥巴马否认他划出新的“红线”，他强调需要和平对话解决此争端。

周五的联合声明呼应奥巴马此番言论，并在联合声明中正式写入钓鱼台适用于美日安保条约。

那些言论立即遭到中国批驳。“把美日安保条约扩展到那些岛屿，在道义上和法律上都是错误的，”中国日报周五在评论中写道。

**外交挑战**

美日也表示，希望与中国之间建立建设性关系，但同时表示担忧覆盖了争议岛屿的中国防空识别圈，以及中国在南海的行动。

“我们两国反对任何通过恐吓、强迫或武力来确立领土或海洋主权的企图，”美日联合声明称。

奥巴马在这为期一周的亚洲之行面临的外交挑战是，要让亚洲伙伴相信美国对于亚洲支点战略是认真的，同时又不能损害中美关系。北京认为“支点”战略的意图是遏制中国。

安倍高度赞扬此项联合声明，称之为“历史性”的，并表示贸易谈判已经达成“重要里程碑”。

不过一位日本政府官员告诉路透，贸易谈判中的僵持使声明拖延到奥巴马要离开不久前才发布。

“他们(美方)希望将声明推迟到完成TPP谈判之后，”一位日本官员表示。

“当然，TPP谈判没有完成，仍在继续。”不过他称已经进行一些“有意义的磋商”。

一位陪同奥巴马出访的美国高级官员表示，双方已经在政治上棘手的农业和汽车行业“找到市场准入的途径”。

这是1996年以来美国总统对日本的首次正式国事访问。奥巴马此行旨在表明美日联盟依然稳固。

尽管奥巴马访日期间受到隆重热烈的招待，但贸易谈判方面的争端仍为此行留下一丝苦涩。

当被问及峰会时，日本财务大臣麻生太郎在记者会上称，至少在11月美国国会期中选举之前不大可能达成协议。(完)

(编译 田建华/石冠兰/张涛/李春喜; 审校 张明钧/李婷仪)

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