奥巴马在摩根大通有资产账户--白宫

路透华盛顿5月15日电---根据白宫周二发布的财务披露报告，美国总统奥巴马在摩根大通(JPM.N)有一个数额介於50.0001万-100万美元的私人客户资产管理支票账户。

奥巴马本周曾称，摩根大通是“管理最佳的银行之一”。摩根大通因交易亏损20亿美元，导致美国证券及交易委员会（SEC）对其进行调查。

白宫发言人Amy Brundage称：“这是总统和第一夫人使用的支票账户，相当於其他很多银行可以提供的付息支票账户。”她指出，该账户2011年产生了不到201美元的利息收入。

这份总统2011年资产报告还包括了一个数额介於1,001美元至1.5万美元的摩根大通定期支票账户。奥巴马的其他主要资产包括50.0001万美元至100万美元的美国短期公债，以及介於100万-500万美元的美国中期公债。

白宫在这份发布在网上的资产披露报告中称，“不论是总统还是副总统，与摩根大通都没有利益冲突。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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