时装公司"恶搞"奥巴马 白宫表示"很生气"

2011年11月17日，人们从贝纳通巴黎店一广告牌前经过，广告牌显示德国总理默克尔和法国总统萨科齐在亲吻。

路透华盛顿11月17日电---意大利时装企业贝纳通BNG.MI发布的广告图片中，美国总统奥巴马与两名男性世界领导人亲吻，周四白宫对此进行了强烈回应。

白宫发言人舒尔茨(Eric Schultz)表示："白宫一直以来就有不允许将总统名字和肖像用作商业用途的政策。"

贝纳通公司发布的这组以"摒弃仇恨"（Unhate）为主题的广告照片展示了各国领导人的亲吻照，包括奥巴马与胡锦涛以及查韦斯的吻照。

舒尔茨拒绝表示白宫是否将直接联系贝纳通，表达其反对意见。

德国总理默克尔、法国总统萨科齐以及教皇本笃十六世(Pope Benedict)亦未能幸免。

在梵蒂冈周三提出抗议後，贝纳通公司撤销了这组广告。梵蒂冈正在采取法律手段停止这组照片的散布。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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