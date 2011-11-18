时装公司"恶搞"奥巴马 白宫表示"很生气"

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿11月17日电---意大利时装企业贝纳通BNG.MI发布的广告图片中，美国总统奥巴马与两名男性世界领导人亲吻，周四白宫对此进行了强烈回应。
白宫发言人舒尔茨(Eric Schultz)表示："白宫一直以来就有不允许将总统名字和肖像用作商业用途的政策。"
贝纳通公司发布的这组以"摒弃仇恨"（Unhate）为主题的广告照片展示了各国领导人的亲吻照，包括奥巴马与胡锦涛以及查韦斯的吻照。
舒尔茨拒绝表示白宫是否将直接联系贝纳通，表达其反对意见。
德国总理默克尔、法国总统萨科齐以及教皇本笃十六世(Pope Benedict)亦未能幸免。
在梵蒂冈周三提出抗议後，贝纳通公司撤销了这组广告。梵蒂冈正在采取法律手段停止这组照片的散布。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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