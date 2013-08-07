全球政经：奥巴马将出席俄罗斯G20峰会，称使馆面临严重威胁

欧洲金融：应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策--德国央行总裁
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透加州伯班克8月6日 - 美国总统奥巴马周二确认将出席今年秋季在俄罗斯召开的20国集团(G20)峰会，但对俄罗斯接受前美国政府外包商员工斯诺登临时避难表示失望。
奥巴马在美国全国广播公司(NBC)的节目上称，莫斯科偶尔还会陷入冷战思维。他未表示是否会与俄罗斯总统普京进行单独会面。白宫称正在考虑单独会面是否有意义。
奥巴马也表示，最近促使美国关闭中东地区部分使馆的威胁很严重。
“这提醒我们暴力极端主义仍然存在...”奥巴马称。“我们必须继续保持警惕。”(完)
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。
路透香港4月6日 - 据香港联交所的资料显示，新天绿色能源周一乘“雄安新区”概念股价大涨当日，新加坡政府投资公司（GIC）趁机减持少量持股。