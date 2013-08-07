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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 08:44 BJT

全球政经：奥巴马将出席俄罗斯G20峰会，称使馆面临严重威胁

路透加州伯班克8月6日 - 美国总统奥巴马周二确认将出席今年秋季在俄罗斯召开的20国集团(G20)峰会，但对俄罗斯接受前美国政府外包商员工斯诺登临时避难表示失望。

奥巴马在美国全国广播公司(NBC)的节目上称，莫斯科偶尔还会陷入冷战思维。他未表示是否会与俄罗斯总统普京进行单独会面。白宫称正在考虑单独会面是否有意义。

奥巴马也表示，最近促使美国关闭中东地区部分使馆的威胁很严重。

“这提醒我们暴力极端主义仍然存在...”奥巴马称。“我们必须继续保持警惕。”(完)

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