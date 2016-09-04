奥巴马打消英国想在退欧后快速与美达成贸易协定的期望

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透杭州9月4日 - 美国总统奥巴马周日没有给英国在退欧后快速与美国达成贸易协定的希望，但他表示，将努力确保英美经济关系不会在英国公投退欧之后出现破裂。
奥巴马在杭州G20峰会开始时与英国首相特雷莎·梅(Theresa May)举行了会晤。英国目前展开了重树自己独立贸易国家形象的漫长征途。
这是奥巴马在特蕾莎·梅成为英国首相以来，首次与她会晤讨论退欧和其他全球挑战问题。奥巴马4月到访英国时，曾借机对英方表示，如果英国退欧，英国将排在与美国协商贸易协定的等候队伍后面。
奥巴马也安慰特蕾莎·梅，称作为英国最亲密的政治、商业和军事盟友，美国将支持她，但他不会在自己的立场上做退让，依然认为英国退欧是个错误，在双边贸易协定的安排上，英国不能插队。
“我认为不管在英退欧公投前，还是英退欧公投后，英国参加欧盟都非常有利于全球，这点千真万确，”奥巴马说。
“重要的事情得先处理，英国的首要任务是弄清楚英国退欧对欧洲意味着什么，而我们的首要任务是确保我们首先完成跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判，然后再是我们已投入了很多时间与努力的跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)谈判。”
奥巴马和特蕾莎·梅均表示，将把英退欧的影响最小化，并强调英美关系密切，并表达了随时随地加强两国关系的意愿。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
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