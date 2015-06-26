奥巴马医改法案关键条款获最高法支持 法案将“存在下去”

路透华盛顿6月25日 - 美国最高法院周四阻止了一项来自保守派的法律挑战，支持向全国范围提供医保税收补贴优惠。如果这项关键性政策被推翻，对于美国总统奥巴马的医保改革法案来说大为不妙。

在法院判决之后，奥巴马大步走向白宫玫瑰花园宣布，法案继续有效，而且将“存在下去”。奥巴马医改法案帮助数以百万计原本不享有医保的美国人负担得起医疗保险。

由共和党总统布什任命的保守派首席大法官John Roberts在这项6-3票的判决中写道，国会显然希望向全国50个州提供税收补贴优惠，帮助数以百万计中低收入者负担得起民间医疗保险。

法院判决与挑战方的主张不同，判定该法案中的补贴范围并不仅限于已经建立网上医保交易所的州。

Roberts写到，“国会通过平价医疗法案是为了改善医保市场，而不是要毁了市场，”他并补充说，为“避免国会明确想要避免的那种灾难性后果”，有必要让全国所有州都享受补贴。

此次裁决中，与Roberts持相同观点的还有保守派法官Anthony Kennedy、以及法院的四位自由派成员。这项裁决可能确保奥巴马医保法案成为美国社保计划中的一个长期元素。

这项裁决意味着当前体系仍将保持下去，补贴可适用于全国范围。而如果这次法律挑战胜利的话，至少有34州的640万人将无法获得每月平均272美元的补贴。

这是三年之内，最高法院第二度驳回保守派人士发起的重大法律挑战。这两次的裁决书都是由Roberts撰写。但与2012年法院以5-4票通过裁决所不同的是，这次Kennedy与Roberts一样站在了多数派阵营。

政治分析师表示，共和党仍将在国会以及2016年总统大选的造势活动中不停抨击奥巴马医保法案，以激励右翼选民并筹措选举资金，不过在2017年1月奥巴马总统任期届满之前，想要削弱奥巴马医保法案的机会不大。

奥巴马称，该法已经成为美国人的一部分。

“在挺过了国会超过50次试图废除或削弱此法案的表决、总统选举中对此项法律存废与否的考验、以及在最高法院的数次法律挑战之后，平价医疗法案将就此存在下去。”(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 王丽鑫/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。