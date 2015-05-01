美国众议院共和党通过预算计划 有意借力瓦解奥巴马医疗改革

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿4月30日 - 美国六年来首份参众联合预算案周四获得众议院共和党通过。该举措有助于共和党实现瓦解奥巴马政府今年签署的医疗改革的目标。
这份共和党起草的计划将通过大砍社会项目，到2024年消除赤字，不过明年军费支出将增加近400亿美元。该草案以226-197票通过，基本与党派代表数量比例相符。
共和党控制的参议院料在下周通过预算案。由于这是非约束性法案，奥巴马无需将其签署为法律。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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