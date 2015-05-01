版本:
中国
时事要闻 | 2015年 5月 1日 星期五 09:58 BJT

美国众议院共和党通过预算计划 有意借力瓦解奥巴马医疗改革

路透华盛顿4月30日 - 美国六年来首份参众联合预算案周四获得众议院共和党通过。该举措有助于共和党实现瓦解奥巴马政府今年签署的医疗改革的目标。

这份共和党起草的计划将通过大砍社会项目，到2024年消除赤字，不过明年军费支出将增加近400亿美元。该草案以226-197票通过，基本与党派代表数量比例相符。

共和党控制的参议院料在下周通过预算案。由于这是非约束性法案，奥巴马无需将其签署为法律。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐