美国第一夫人希望善用外界的关注

路透芝加哥2月28日（记者 Deborah Charles） - 美国第一夫人米歇尔知道自己拥有明星般的号召力。过去四年里，她一直利用自己的这种影响力来推动对抗儿童肥胖问题和帮助军人家属。

在帮助奥巴马成功连任的同时，米歇尔也对自己的当红乐在其中，令人开始质疑她是否在成为流行文化偶像上走得太远。

米歇尔在奥斯卡颁奖典礼上意外“现身”，令其批评者有了更多批评她的理由。

过去四年里，米歇尔的民众支持率一直很稳定且正面，即使在奥巴马的支持率下降时，她也未受到太大影响。

不过米歇尔在奥斯卡颁奖典礼上的“现身”引发了第一夫人该扮演何种角色的辩论。

《华盛顿邮报》专栏作家Courtland Milloy认为，米歇尔“现身”奥斯卡颁奖典礼是“不得体的轻浮举止”，并敦促米歇尔“提高档次”，在总统第二任期内在更严肃的事情上发挥更重要作用。

米歇尔表示，对于“现身”奥斯卡引来的争议并不感到意外，但称她将利用所有形式的媒体来传递自己的信息，包括电影制作人，他们能够帮助自己将艺术和文化。介绍给儿童（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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