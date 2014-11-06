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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 6日 星期四 10:03 BJT

奥巴马淡定面对民主党中期选举落败

美国共和党在中期选举中大获全胜，赢得参议院控制权，并扩大在众议院的多数优势。总统奥巴马对此表现得相当淡定，奥巴马的表态总结起来就是：民主党在中期选举中落败，他难辞其咎；他未来会考虑共和党的想法，但如果不符合他对优先事务的设想，那就不会轻易接受。图为奥巴马。路透
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