奥巴马称击落客机导弹是从分离主义者控制的乌克兰东部地区发射的

路透华盛顿7月18日 - 美国总统奥巴马周五表示，周四击落马来西亚客机的地对空导弹是从俄罗斯支持的乌克兰分离主义者控制的地区发射的。

奥巴马表示，俄罗斯总统普京在减少乌克兰的暴力冲突上权力最大，但并没有选择这么做。他指出，乌克兰分离主义者获得俄罗斯稳定的支持，包括防空武器。

他指出，如果没有俄罗斯的专业复杂培训和设备，乌克兰分离主义者不可能操控这样的装备。

奥巴马还称，马航客机被击落是全球性的悲剧，必须展开可靠的国际调查，美国准备提供任何必要的协助。

他表示，美国有能力加大对俄罗斯的制裁，并准备这么做。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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