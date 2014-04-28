奥巴马称周一将宣布制裁俄罗斯新措施

印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透马尼拉4月28日 -美国总统奥巴马周一表示，美国将就乌克兰危机而对俄罗斯提出针对个人及企业的新制裁措施，而欧盟则料将跟进祭出其他制裁。
华府周末表示，新的制裁措施将瞄准亲近俄罗斯总统普京的个人及企业，同时将对提供俄罗斯国防业的高科技产品出口设定新限制。
奥巴马在亚洲四国访问最后一站马尼拉表示，美国及其盟友亦正考虑下阶段的制裁措施，目标为银行及国防等产业。
美国指控俄罗斯未遵守解除东乌克兰紧张情势的协议，东乌克兰武装亲俄罗斯分离份子已经占领多栋政府大楼。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)