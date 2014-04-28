版本:
中国
时事要闻 | 2014年 4月 28日 星期一 17:07 BJT

奥巴马称周一将宣布制裁俄罗斯新措施

路透马尼拉4月28日 -美国总统奥巴马周一表示，美国将就乌克兰危机而对俄罗斯提出针对个人及企业的新制裁措施，而欧盟则料将跟进祭出其他制裁。

华府周末表示，新的制裁措施将瞄准亲近俄罗斯总统普京的个人及企业，同时将对提供俄罗斯国防业的高科技产品出口设定新限制。

奥巴马在亚洲四国访问最后一站马尼拉表示，美国及其盟友亦正考虑下阶段的制裁措施，目标为银行及国防等产业。

美国指控俄罗斯未遵守解除东乌克兰紧张情势的协议，东乌克兰武装亲俄罗斯分离份子已经占领多栋政府大楼。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐