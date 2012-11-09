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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 11:48 BJT

白宫称奥巴马本月将访缅甸 成首位访缅美国总统

美国白宫周四称，美国总统奥巴马本月晚些时候将访问缅甸。这将是缅甸民主改革从国际社会获得的最大认可，而奥巴马也将成为访问缅甸的首位美国总统。白宫称，奥巴马将於11月17-20日访问东南亚国家，除缅甸外还将对泰国和柬埔寨进行访问。路透

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