白宫称奥巴马本月将访缅甸 成首位访缅美国总统

美国白宫周四称，美国总统奥巴马本月晚些时候将访问缅甸。这将是缅甸民主改革从国际社会获得的最大认可，而奥巴马也将成为访问缅甸的首位美国总统。白宫称，奥巴马将於11月17-20日访问东南亚国家，除缅甸外还将对泰国和柬埔寨进行访问。路透