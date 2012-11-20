版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 14:57 BJT

奥巴马访问缅甸 呼吁深化民主和经济改革

奥巴马成为首位在任期间访问缅甸的美国总统。美国既赞扬了缅甸政府在摆脱军事统治方面取得的进步，同时也没忘记对其民主改革进程施压。奥巴马访问期间，与缅甸总统吴登盛和反对党领导人昂山素季会面。图为奥巴马与昂山素季。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐