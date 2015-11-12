奥巴马致电缅甸总统祝贺大选成功举行

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光11月12日（记者 Aung Hla Tun/Antoni Slodkowski） - 美国总统奥巴马周四致电缅甸领导人吴登盛，祝贺大选成功举行。昂山素季领导的反对派在选举中大获全胜。
昂山素季领导的缅甸全国民主联盟赢得了下议院已宣布席位中的80%多，她有望领导民盟组阁。
“美国总统奥巴马……对总统和整个政府成功举行自由和公正的大选表示祝贺，”缅甸总统发言人Ye Htut在其Facebook上发帖称。
“他表示美国将继续与缅甸政府合作。”
吴登盛和缅甸国防军总司令敏昂莱都承认了昂山素季的胜利，周三对她表示祝贺。
两人都重申尊重选举结果，同意昂山素季提出的很快举行和解对话，但各方仍未就细节达成一致意见。
“祝贺……昂山素季和她的政党获得了人民的支持，”缅甸总统发言人Ye Htut在Facebook上发布的声明称。
“政府将尊重和遵循人民的选择和决定，根据时间表和平地移交权力，”声明指出，并称总统将与各方一道确保选举后的稳定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。