奥巴马致电缅甸总统祝贺大选成功举行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月12日 - 美国总统奥巴马周四致电缅甸领导人吴登盛，祝贺大选成功举行。昂山素季领导的反对派在选举中大获全胜。
昂山素季领导的缅甸全国民主联盟赢得了下议院已宣布席位中的80%多，她有望领导民盟组阁。
“美国总统奥巴马……对总统和整个政府成功举行自由和公正的大选表示祝贺，”缅甸总统发言人Ye Htut在其Facebook上发帖称。
“他表示美国将继续与缅甸政府合作。”
吴登盛和缅甸国防军总司令敏昂莱都承认了昂山素季的胜利，周三对她表示祝贺。
两人都重申尊重选举结果，同意昂山素季提出的很快举行和解对话，但各方仍未就细节达成一致意见。
“祝贺……昂山素季和她的政党获得了人民的支持，”缅甸总统发言人Ye Htut在Facebook上发布的声明称。
“政府将尊重和遵循人民的选择和决定，根据时间表和平地移交权力，”声明指出，并称总统将与各方一道确保选举后的稳定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”