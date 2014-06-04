奥巴马承诺向东欧盟国提供军事支持

路透华沙6月3日（记者 Roberta Rampton/Marcin Goettig） - 美国总统奥巴马周二承诺增加对北约东欧成员国的军事支持，这些国家担忧俄罗斯干预乌克兰后，自己会成为下一个作战最前线。

面临来自美国国内的指责称在外交事务上不够强硬，奥巴马提出了投入最高10亿美元支持和训练与俄罗斯接壤的北约成员国的军队。

白宫还表示，鉴于乌克兰危机，将评估在欧洲永久驻军的可能性，但并未做出坚决的驻军承诺；波兰和一些邻国曾提出此类要求。

在东欧永久驻军将形成微妙的局面：很多北约西欧成员国将因为费用而犹豫，美军数量大幅增加可能引发莫斯科的应对措施，形成军备竞赛。

奥巴马抵达华沙Okecie机场开始为期四天的欧洲之行，随后走进一个飞机库视察与波兰空军进行联合空演的美国战斗机。

“我们需要确保集体防卫……是坚实的、准备就绪的和装备精良的。”奥巴马与波兰总统科莫罗夫斯基（Bronislaw Komorowski）举行联合记者会时表示。

“美国对所承担的那部分北约防务责任感到荣幸。这是我们安全的基石。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。