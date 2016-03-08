内塔尼亚胡拒绝美方提出的白宫会晤邀请

路透耶路撒冷3月8日 - 以色列总理内塔尼亚胡周二称，他拒绝了美国发出的本月晚些时候前往白宫会见奥巴马的邀请，指因美国总统选举党内初选竞争激烈。

白宫周一首次宣布内塔尼亚胡拒绝与美国总统奥巴马会面。这是内塔尼亚胡与奥巴马关系尚未弥合的最新迹象。内塔尼亚胡与奥巴马在伊核协议上存在严重分歧。

白宫发言人周一表示，以色列曾要求会面，美国两周前向内塔尼亚胡提出了3月18日会面的建议，但美国当局随后从媒体报导中得知内塔尼亚胡取消了访问。

内塔尼亚胡办公室发布声明称，内塔尼亚胡“感谢奥巴马与他会面的意愿”，但他决定“现在不去华盛顿，因为美国大选的两党初选正处于高潮阶段”。

外界普遍认为内塔尼亚胡在2012年美国大选前倾向于共和党参选人罗姆尼，以色列政治消息人士称，他希望在今年美国大选前避免给人留下任何自己存在倾向性的印象。（完）