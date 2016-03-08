内塔尼亚胡拒绝美方提出的白宫会晤邀请

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透耶路撒冷3月8日 - 以色列总理内塔尼亚胡周二称，他拒绝了美国发出的本月晚些时候前往白宫会见奥巴马的邀请，指因美国总统选举党内初选竞争激烈。
白宫周一首次宣布内塔尼亚胡拒绝与美国总统奥巴马会面。这是内塔尼亚胡与奥巴马关系尚未弥合的最新迹象。内塔尼亚胡与奥巴马在伊核协议上存在严重分歧。
白宫发言人周一表示，以色列曾要求会面，美国两周前向内塔尼亚胡提出了3月18日会面的建议，但美国当局随后从媒体报导中得知内塔尼亚胡取消了访问。
内塔尼亚胡办公室发布声明称，内塔尼亚胡“感谢奥巴马与他会面的意愿”，但他决定“现在不去华盛顿，因为美国大选的两党初选正处于高潮阶段”。
外界普遍认为内塔尼亚胡在2012年美国大选前倾向于共和党参选人罗姆尼，以色列政治消息人士称，他希望在今年美国大选前避免给人留下任何自己存在倾向性的印象。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。