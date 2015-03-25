奥巴马称与内塔尼亚胡之间是政策分歧 非个人龃龉

美国总统奥巴马周二称，他与以色列总理内塔尼亚在巴以冲突方面的分歧并非个人龃龉，而是基于对中东和平进程的根本性政策分歧。奥巴马说，鉴于内塔尼亚胡在选举前的言论，很难寄望在巴以之间达成两国方案。内塔尼亚胡在选举前强硬表态称，只要他担任以色列总理，巴勒斯坦就不能建国。奥巴马表示，他在任期余下的时间内，将认真考虑如何管控好巴以关系。路透