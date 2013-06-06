奥巴马任命亲信赖斯为国家安全顾问

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿6月5日（记者 Steve Holland/Mark Felsenthal） - 美国总统奥巴马周三任命亲信赖斯（Susan Rice）为新的国家安全顾问，这将增加白宫对外交政策的控制。赖斯曾因美国驻利比亚领事馆遇袭后发表的言论遭到共和党人的批评，这一任命显然没有顾及共和党批评者。
赖斯将接替多尼伦任国家安全顾问，料会高调维护奥巴马的外交政策，尤其是在叙利亚内战问题上。日益增多的证据显示叙利亚总统阿萨德对反对派使用了化学武器，但奥巴马仍采取谨慎态度，这令其遭到谴责。
白宫官员称，奥巴马将提名鲍尔（Samantha Power）接替赖斯，出任美国驻联合国大使。鲍尔曾因所写的有关种族灭绝的作品获得普利策奖，并曾在白宫任职，还是哈佛大学教授。
奥巴马挑选上述两人令人质疑其在第二个任期是否会更强调人权问题。
对赖斯的任命料会激怒共和党人，因后者对赖斯在处理利比亚领事馆遇袭事件上的表现非常不满。美国驻班加西领事馆遇袭事件造成四名美国人身亡，包括美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）。
赖斯将于7月接任国家安全顾问一职。因该职位不需要美国参议院确认，奥巴马将能避开同国会的冲突。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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